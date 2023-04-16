Мир 16 апреля 2023, 09:27 Тела пяти членов экипажа обнаружили на месте крушения военного вертолета в Японии Kyodo: в Японии обнаружили тела пяти членов экипажа разбившегося военного вертолета Википедия

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Тела пяти членов экипажа обнаружили на месте крушения военного вертолета, который разбился 6 апреля в районе острова Мияко в Японии. Об этом сообщило агентство Kyodo.

На борту вертолета находились высокопоставленные военные. Всего восемь пассажиров и два пилота. Во главе с командующим восьмой дивизией сухопутных сил самообороны Японии они патрулировали территорию.

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По данным агентства, спасатели уже обнаружили остов разбившегося вертолета. Тела погибших нашли на глубине 106 метров.

Полет был рассчитан на час. Ничего не предвещало трагедии, погода в указанном районе острова Мияко была нормальной.

В конце марта при столкновении военных вертолетов в США погибли девять человек. Боевые машины HH60 Black Hawk столкнулись в воздухе во время учебного полета, потеряли управление и упали недалеко от военной базы Форт-Кэмпбелл.

В начале весны вертолет Ми-8 разбился в Мурманской области.