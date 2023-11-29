Мир 29 ноября 2023, 00:02 Тела двух россиянок в простынях нашли на турецком курорте NTV: в Бодруме нашли тела двух россиянок, завернутые в простыни Unsplash

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Завернутые в простыни тела двух россиянок нашли недалеко от Бодрума, сообщила телекомпания NTV. Полицейские уточнили, что первой из них было 40 лет, а второй оказалась ее 15-летняя дочь.

Трупы обнаружили местные жители. Они увидели людей, завернутых в простыни и перевязанных веревкой возле дороги рядом с населенным пунктом Ичмелер. После этого позвонили в полицию — стражи правопорядка отметили, что тела могут принадлежать россиянкам.

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По мнению правоохранителей, люди умерли не своей смертью. Пока неизвестно, были ли при них документы, но тела уже направили на судмедэкспертизу. Местная полиция занялась расследованием, добавили журналисты.

Ранее два российских туриста погибли в Гималаях. Их обнаружили в бассейне с горячими источниками. Правоохранители предположили, что молодые люди могли погибнуть из-за употребления наркотиков, официальной информации на этот счет нет.