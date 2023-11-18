Мир 18 ноября 2023, 09:59 Тела двух россиян нашли в горячем источнике в Гималаях — СМИ The Times of India: на севере Индии обнаружили тела двух российских туристов IMAGO/Hindustan Times

Читать 360tv в

Тела двух туристов из России нашли в долине реки Парвати в двух километрах от населенного пункта Маникаран на севере Индии. Об этом сообщило издание The Times of India.

«Полиция обнаружила тела, плавающие в бассейне с горячими источниками в Тегри», — уточнили журналисты.

Реклама

Рядом с мужчиной и женщиной правоохранители нашли паспорта и мобильные телефоны. В гостевом доме лежала записка на английском языке с просьбой отправить личные вещи пары в российское посольство.

Правоохранители подозревают, что молодые люди умерли из-за передозировки наркотиков.

«Мы проверяем все версии», — заявил сотрудник полиции штата Химачал-Прадеш.

Ранее на юге Индии погибли 10 пассажиров поезда. В штате Андхра-Прадеш состав, следующий по маршруту Визага — Раягада, остановился из-за неполадок с воздушным кабелем. Скорый поезд врезался в него, в результате аварии с рельс сошли несколько вагонов. Из-за столкновения погибли 10 человек, еще 25 пассажиров получили травмы.