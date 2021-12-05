На Кипре нашли тела двух российских туристок — девушки пропали 17 ноября. Об этом сообщило местное издание Cyprus Mail.

По данным издания, речь идет о Хаят Аль-Раиси и Марии Газибагандовой. Подозреваемого в их убийстве уже задержали.

«Тела двух российских женщин, пропавших без вести 17 ноября, были обнаружены в саду одного из домов отдыха. 32-летний мужчина, которого арестовали по подозрению в убийстве 10 дней назад, дал признательные показания. Он сказал, что закопал тела в саду дома отдыха, где и работал», — уточнило издание.

Тела россиянок нашли в деревне Мониатис в провинции Лимасол. СМИ уточнили, что после убийства мужчина вырыл могилы экскаватором. По неподтвержденной информации, правоохранители нашли на технике кровь жертв. Кроме того, задержанный несколько раз пользовался банковскими картами женщин.

Россиянки пропали 17 ноября из квартиры в жилом доме, в котором они остановились. Здание находилось в приморской части Ларнаки, неподалеку от пляжа «Маккензи».