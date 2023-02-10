Мир 10 февраля 2023, 10:25 Тела двух граждан России нашли при разборе завалов в Хатае МЧС: двух россиян без признаков жизни нашли в Хатае после землетрясения Пресс-служба МЧС

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Тела двух граждан России найдены при разборе завалов после землетрясения в Хатае. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы МЧС России. Их процитировал ТАСС.

Они отметили, что сотрудники ведомства участвуют в разборе завалов в Хатае со среды, 8 февраля.

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«В ходе аварийно-спасательных работ обнаружены женщина и один ребенок, к сожалению, без признаков жизни», — сообщили в пресс-службе министерства.

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Они отметили, что под завалами могут находиться и другие члены семьи. Этих людей ищут.

Информацию о семье россиян, которая находилась в Хатае на момент землетрясения, сотрудники МЧС получили недавно. Вместе с коллегами из Турции российские спасатели оперативно выехали в Хатай из Кахраманмараша.

Эти две провинции сильно пострадали после серии землетрясений. Всего на территории Турции начиная с понедельника, 6 февраля, произошло более 30 толчков разной силы. Магнитуда самого мощного оценивалась в 7,8.