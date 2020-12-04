Тела двух человек нашли на американской военной базе Форт-Брэгг

Тела двух человек обнаружили на полигоне военной базы Форт-Брэгг в Северной Каролине. Власти начали расследование.

Как сообщило издание Stars and Stripes со ссылкой на военных, останки нашли 2 декабря. Неизвестно, имели ли отношение погибшие к базе. Однако ее представители заявили, что эти два человека никак не были связаны с официальными учениями, которые проходили там. Расследованием произошедшего занимается командование специальных расследований сухопутных войск США.

«Дополнительная информация в настоящее время недоступна из-за <…> продолжающегося расследования», — говорится в заявлении базы.

СМИ писали, что на базе Форт-Брэгг, которая расположена недалеко от города Фейетвилл, служат более 50,3 тысячи человек. Это один из крупнейших военных комплексов Соединенных Штатов, который занимает свыше 168 тысяч гектаров и охватывает 87 полигонов, а также шесть районов десантирования.

По данным издания, с начала 2020 года на базе умер по крайней мере 31 военнослужащий. Половина из них покончили с собой.