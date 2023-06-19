Мир 19 июня 2023, 06:00 Тела четырех расчлененных иностранцев нашли в морозильной камере в одном из домов в Турции Freepik

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Трупы четырех уроженцев Туркменистана обнаружили в морозильной камере в турецком доме. Информацию об этом опубликовали на портале Haber 7.

В сообщении указано, что тела нашли в городе Измир. Оба были в расчлененном состоянии. Губернатор города объяснил, что они принадлежали трем женщинам и одному мужчине из Туркменистана. Сейчас полиция усиленно ищет причастного к преступлению, расследование ведется полным ходом.

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Ранее двух новгородцев обвинили в смертельной расправе над знакомой. По версии следствия, мужчины распивали спиртные напитки в компании подруги. Вдруг между ними начался конфликт. Один из друзей накинулся на женщину и забил до смерти. Потом оба приятеля решили спрятать труп в подвале, чтобы в будущем расчленить его на части.

Похожая ситуация произошла и в Якутии. Двух местных жителей обвинили за убийство и расчленение собутыльника. Компания выпивала в квартире и начала ссориться, потасовка перешла в драку с применением ножа. В результате оба приятеля зарезали своего знакомого.