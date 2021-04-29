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    29 апреля 2021, 10:27

    Тела четырех человек нашли в клинике Германии

    Алена Макаренко

    Тела четырех человек найдены в одной из больниц на территории Потсдама, Германия. Об этом сообщила газета Potsdamer Neueste Nachrichten.

    Тела четырех человек нашли в клинике Германии

    Трупы лежали в разных палатах. Причина гибели людей неизвестна.

    Кроме того, обнаружен еще один пострадавший, который получил тяжелые травмы.

    «Травмы всех жертв возникли в результате жесткого внешнего насильственного воздействия», — отметило издание.

    Все они были пациентами.

    Полицейские начали расследование, написал News.ru. В числе подозреваемых — одна из сотрудниц клиники. Правоохранители пока не называют возможные мотивы убийства. Однако речь идет о преднамеренном убийстве четырех человек и покушении на жизнь пятого.

    Медицинское учреждение специализируется на уходе за инвалидами.