Тела четырех человек нашли в клинике Германии
Тела четырех человек найдены в одной из больниц на территории Потсдама, Германия. Об этом сообщила газета Potsdamer Neueste Nachrichten.
Трупы лежали в разных палатах. Причина гибели людей неизвестна.
Кроме того, обнаружен еще один пострадавший, который получил тяжелые травмы.
«Травмы всех жертв возникли в результате жесткого внешнего насильственного воздействия», — отметило издание.
Все они были пациентами.
Полицейские начали расследование, написал News.ru. В числе подозреваемых — одна из сотрудниц клиники. Правоохранители пока не называют возможные мотивы убийства. Однако речь идет о преднамеренном убийстве четырех человек и покушении на жизнь пятого.
Медицинское учреждение специализируется на уходе за инвалидами.