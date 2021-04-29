Тела четырех человек нашли в клинике Германии

Тела четырех человек найдены в одной из больниц на территории Потсдама, Германия. Об этом сообщила газета Potsdamer Neueste Nachrichten.

Трупы лежали в разных палатах. Причина гибели людей неизвестна.

Кроме того, обнаружен еще один пострадавший, который получил тяжелые травмы.

«Травмы всех жертв возникли в результате жесткого внешнего насильственного воздействия», — отметило издание.

Все они были пациентами.

Полицейские начали расследование, написал News.ru. В числе подозреваемых — одна из сотрудниц клиники. Правоохранители пока не называют возможные мотивы убийства. Однако речь идет о преднамеренном убийстве четырех человек и покушении на жизнь пятого.

Медицинское учреждение специализируется на уходе за инвалидами.