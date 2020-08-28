Тела британки российского происхождения и ее сына нашли в Лондоне

Полиция Лондона обнаружила тело 35-летней гражданки Великобритании с русскими корнями Юлии Гекчедаг и ее семилетнего сына в их квартире. Полиция считает, что женщина сначала убила ребенка, а потом совершила самоубийство.

Как сообщает Daily Mail, Гекчедаг в 2011 году вышла замуж за турецкого инвестиционного банкира Мехмета Гекчедага. Через год они переехали в Лондон. В 2013 году у пары родился сын..

Женщина работала аналитиком в международном рейтинговом агентстве Moody’s. Кроме того, она являлась генеральным директором двух компаний. Она закончила финансовый университет в Москве и до переезда работала в двух финансовых компаниях на юго-востоке России.

По данным издания, Гекчедаг и ее сына объявили пропавшими 12 августа. Спустя сутки полиция проникла в их квартиру в районе Собачьего острова, где и были обнаружены их тела. Был ли в этот момент супруг погибшей неизвестно.

Со слов соседей, Гекчедаг производила впечатление приятной женщины и заботливой матери. Они добавили, что она также боролась с раком груди, а несколько лет назад страдала депрессией.

«Детективы, проводящие расследование, не ищут никаких других лиц в связи со смертями. Следствие по делу о гибели будет проходить в коронерском суде Тополя 16 августа», — сообщили в столичной полиции.

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