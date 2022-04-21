Тела 26 жертв обстрелов со стороны ВСУ нашли возле больницы в Мариуполе

На территории городской больницы № 4 в Мариуполе обнаружили тела 26 мирных жителей, погибших при обстрелах со стороны нацбатальона «Азов»*. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) в Теlеgrаm.

Факты массовой гибели гражданского населения задокументировали военные эксперты ДНР в СЦКК и представители Следственного комитета РФ 20 апреля. Эксперты были вынуждены прервать работу и эвакуироваться, так как ВСУ открыли по ним огонь.

«Противник открыл снайперский огонь со стороны промзоны металлургического комбината „Азовсталь“, занятого нацбатальоном „Азов“*, по выполняющей обязанности фиксации и документирования преступлений ВФУ объединенной группе и присутствовавшим представителям российских СМИ», — рассказали представители ДНР в СЦКК.

Также, по их данным, свидетельства преступлений вооруженных формирований Украины зафиксировали на улице Орджоникидзе в Мариуполе.

* «Азов» — запрещенная в РФ экстремистская организация.