Тела 10 убитых музыкантов обнаружили в Мексике

Минимум 10 обгоревших трупов обнаружили сотрудники мексиканской полиции в грузовике в районе Чилапа-де-Альварес на юго-западе страны. По неподтвержденной информации, жертвами оказались музыканты коллектива «Сенсасьон».

Полицейские нашли их тела в пятницу, 18 января. Официальной информации о том, кому принадлежат останки, пока не было. Однако местный телеканал Televisa со ссылкой на прокуратуру региона сообщил, что в огне погибли представители коренного населения страны. Они выступали в музыкальном коллективе «Сенсасьон».

По предварительной информации, музыкантов убили. Следствие считает, что они попали в засаду после выступления — погибшие возвращались на машине из населенного пункта Тлайельпан. Кто и зачем мог их убить, пока не известно. Правоохранительные органы начали расследование преступления.