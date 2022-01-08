Румыния ввела штрафы за ношение текстильных масок

Власти Румынии ужесточили санитарные правила из-за распространения штамма коронавируса «омикрон». Начиная с субботы, 8 января, во всех общественных местах и на улицах жители страны должны носить только медицинские защитные маски или средства индивидуальной защиты FFP2.

Министр внутренних дел Румынии Лучиан Боде пояснил, что появление в маске из текстиля или пластика повлечет за собой штраф в размере 2,5 тысячи леев (570 долларов).

«Эксперты говорят, что штамм „омикрон“ распространяется очень быстро, а заразность очень высока. В этих условиях ношение маски необходимо для ограничения распространения», — заявил Боде в эфире телеканала Digi24.

Он подчеркнул, что следить за выполнением новых норм жителями Румынии начнут специальные патрули полиции и жандармов.

Новые правила по санитарным ограничениям начали действовать в стране с субботы, 8 января. Согласно сообщению Национального комитета по чрезвычайным ситуациям, теперь выходить на улицу можно только в хирургических масках и средствах индивидуальной защиты FFP2.

Правило не распространяется на детей до пяти лет, имеющих собственный кабинет офисных сотрудников, телеведущих и их гостей при соблюдении дистанции три метра, священников во время богослужения, а также лиц, работающих на производствах, связанных с высокой температурой или большой влажностью.