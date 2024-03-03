Мир 03 марта 2024, 00:07 Технологии США нашли на службе российской армии Сенатор Блументал: санкции не помешали России использовать технологии США РИА «Новости»

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Российская армия, несмотря на санкции, продолжает использовать технологии США. Об этом сенатор из Демократической партии Ричард Блументал заявил в интервью The Washington Times.

По его словам, американские технологии применяют при производстве ракет, беспилотников, боеприпасов и другого вооружения в России. Это происходит из-за того, что экспортный контроль со стороны Вашингтона не выполняет своих задач.

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В начале года Блументал собрали на Украине список жалоб. В нем отмечены 211 случаев, когда американские полупроводники и микросхемы находили в российских ракетах.

Министр армии США Кристин Уормут ранее заявила, что санкции не смогли обрушить оборонно-промышленный комплекс России. Предприятия продолжают выпускать продукцию, а вооруженные силы — пополняют новым арсеналом. Среди перспективных видов вооружений — зенитные ракетные комплексы «Тор».