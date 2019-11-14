Технологии Китая обеспокоили НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости сохранения лидерских позиций в области технологий ради сохранения преимущества над вероятными противниками.

Об этом он заявил на Промышленном форуме-2019 в Вашингтоне.

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«Сейчас как никогда мы видим, что самые передовые технологии рождаются в странах, не являющихся членами НАТО, в частности в Китае. Китай в настоящее время является второй страной в мире по тратам на оборону. Он модернизирует Вооруженные силы, недавно на параде в Пекине мы все видели передовые межконтинентальные ракеты, а также сверхзвуковые крылатые ракеты, новые беспилотники и корабельные ракеты», — цитирует Столтенберга «Интерфакс».

Он посетовал, что Пекин является лидером и в других сферах «разрушительных технологий» — от технологии распознавания лиц до квантовых исчислений. Столтенберг признал, что Китай способен собрать огромные массивы данных по всему миру, в том числе и в странах НАТО.

Поэтому, по мнению генсека, альянс должен проанализировать расширение влияния Китая для адекватного ответа.

«Китай подбирается к нам все ближе: масштабные инвестиции в важнейшие инфраструктуры в Европе, усиление присутствия в Арктике, а также в киберпространстве. Все это заставляет НАТО отреагировать на усиление Китая, и мы делаем это не в последнюю очередь через тесное взаимодействие с нашими партнерами в этом регионе — Австралией, Новой Зеландией, а также с Японией и Южной Кореей», — цитирует слова Столтенберга ТАСС.