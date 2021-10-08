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    08 октября 2021, 11:34

    Технологии для борьбы с киберугрозами будут разрабатывать в США

    Минобороны США объявило о поиске специалистов по кибербезопасности

    Полина Гребенщикова

    Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) ищет специалистов, которые, едет разрабатывать современные технологии для, противостояния киберугрозам. Об этом написал RT.

    Специалисты должны обладать допуском к секретной информации или соответствовать определенным критериям, позволяющим получить такой допуск. В управлении подчеркнули, что, технологии борьбы с угрозами в киберпространстве имеют все большую важность для национальной безопасности.