Технологии для борьбы с киберугрозами будут разрабатывать в США

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) ищет специалистов, которые, едет разрабатывать современные технологии для, противостояния киберугрозам. Об этом написал RT.

Специалисты должны обладать допуском к секретной информации или соответствовать определенным критериям, позволяющим получить такой допуск. В управлении подчеркнули, что, технологии борьбы с угрозами в киберпространстве имеют все большую важность для национальной безопасности.