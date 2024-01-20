Мир 20 января 2024, 05:52 Технологический прорыв России вызвал панику на Украине Украинский эксперт Берлинская пожаловалась на наличие у РФ новейших дронов РИА «Новости»

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Директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская заявила, что новейшие российские беспилотники станут огромной проблемой для ВСУ. Об этом она рассказала в эфире YouTube-канала журналистки Натальи Мосейчук.

По словам Берлинской, российские инженеры находятся на грани технологического прорыва.

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«Мы уже наблюдаем случаи, когда в FPV-дронах наряду с тепловизионными камерами применяется автоматическое донаведение», — призналась она.

Новейшие системы наведения и навигации позволят российским военным применять дроны в автономном режиме, что сделает средства радиоэлектронной борьбы ВСУ просто неэффективными.

Она добавила, что перспективные дроны России являются вызовом для Украины.

До этого Берлинская рассказала, что государство практически не обеспечивает ВСУ боеприпасами для дронов. Как итог — украинцы получают ранения и даже погибают при кустарном производстве снарядов для БПЛА.

Ранее в России успешно провели первые испытания системы обнаружения конфликтов дронов в небе. Первые совместные тестовые полеты БПЛА компаний «Геоскан» и «ДИАМ-АЭРО» состоялись на аэродроме Путилово под Санкт-Петербургом.