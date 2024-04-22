Мир 22 апреля 2024, 12:08 Технолог Воробьев назвал неэкологичной идею ЕС по новому формату упаковки напитков

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Технолог линии по рециклингу (переработке) использованной пластиковой тары петербургской компании «Второпласт» Константин Воробьев в беседе с Runews24.ru назвал неэкологичной идею Евросоюза по обязательному прикреплению крышек к пластиковым бутылкам.

Страны ЕС должны перейти на изготовление тары, к которой пробка будет прикрепляться пластиковой перемычкой.

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Эксперт считает, что благие намерения снизить количество мусора на улицах обернутся проблемой для переработчиков. Перерабатывать бутылки вместе с крышками — значит получить «коктейль» с примесями, непригодный для дальнейшего производства чего-либо.