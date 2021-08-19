Технику разобрали на запчасти в опустевшем штабе НАТО в Кабуле. Видео

В Кабуле эвакуировали штаб Международных сил содействия безопасности НАТО. Опустевшие помещения показал в Twitter боец американской частной военной компании.

Камера засняла разобранную технику штаба — таким образом военные уничтожали данные с жестких дисков.

Из штаба, добавил солдат, убрали все флаги — остался только американский. Наведя объектив на место, где военные отдыхали после операций, автор видео с сожалением отметил, что все уже в прошлом.

Часть строений, как видно по снятым кадрам, подожгли. Участники частной военной компании занялись разбором оставшейся электронной техники недалеко от главного здания.

После ухода американских военных из Афганистана власть в стране захватили талибы*. Недавно Соединенные Штаты называли республику союзником, но в итоге оставили ее один на один с террористами. На такой шаг американские власти идут не впервые и, скорее всего, повторят подобное снова, уверяют эксперты.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещена в РФ.