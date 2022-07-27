Технические моменты в работе координационного центра по зерну согласуют за несколько дней

Несколько дней понадобится на то, чтобы согласовать некоторые «вопросы технического свойства» в работе Совместного координационного центра по безопасной транспортировке зерна с Украины. Об этом рассказал посол России в Турции Алексей Ерхов в эфире канала «Россия 24».

По его словам, существующие вопросы — не самые важные, «но и нельзя сказать, что такие уж незначительные».

«Кто где будет находиться, кто будет направлять заявки, как они будут поступать, рассматриваться, кто и как будет принимать решение по этим заявкам, как решения будут доводиться до исполнителей, кто будет этими исполнителями, как будет осуществляться эта мониторинговая функция конкретно», — перечислил Ерхов.

Уже сегодня, по его словам, эти практические моменты будут согласовывать в рамках работы координационного центра.

«Видимо, потребуется какое-то время для того, чтобы их согласовать. <…> Еще несколько дней потребуются», — считает дипломат.

Координационный центр по зерну начал работать в Стамбуле вчера.