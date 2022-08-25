Техасского губернатора обвинили в скотском отношении к мигрантам

Губернатора Техаса Грега Эббота обвинили в нечеловеческом и скотском отношении. Причиной стала принудительная маркировка мигрантов браслетами со штрих-кодом. С таким заявлением выступил комиссар Нью-Йорка по вопросам миграции Мануэль Кастро, его слова транслирует Fox News.

«Губернатор Эббот помечает людей штрих-кодами и обращается с ними хуже, чем с людьми, будто они скот. <…> Я был шокирован, увидев детей с надетыми на руки браслетами со штрих-кодами», — заявил Кастро.

Маркированные браслеты стали обязательным условием для получения билета на автобус в один конец из Техаса, уточнил чиновник.

В пресс-службе техасского губернатора браслеты назвали «стандартным протоколом» для безопасного перемещения людей. На штрих-кодах содержится информация о человеке и добровольное согласие на выезд с территории штата Техас.

Мигрантов из стран Латинской Америки в США стало значительно больше из-за экономических сложностей, связанных с пандемией коронавируса, сообщило издание.