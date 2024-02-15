Мир 15 февраля 2024, 17:12 Техас предложили переименовать в Украину ради денег для укрепления границы Конгрессмен Рой пригрозил переименовать Техас в Украину ради денег на границу Xu Jianmei / Global Look Press

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Одобренный сенатом США законопроект о выделении помощи Украине без статьи об усилении южной границы штата Техас для остановки потоков мигрантов «умрет» после внесения в палату представителей. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил представитель Республиканской партии в нижней палате парламента США Чип Рой.

Он подчеркнул, что его однопартийцам в сенате должно стать стыдно за то, что они одобрили финансирование боевых действий в другой стране, но нисколько не задумались о собственном государстве.

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«Я мог бы внести законопроект о переименовании Техаса в Украину. Тогда, возможно, администрация и сенаторы начнут работать над безопасностью границ США», — заявил Рой.

Конгрессмен добавил, что еще никогда не видел, чтобы сенаторы трудились так усердно над расходом денег налогоплательщиков для финансирования войны другого государства.

Он подчеркнул, что все аргументы о том, что выделение средств Украине поможет американскому военно-промышленному комплексу, не состоятельны.

«Любой здравомыслящий человек, знает, что вы не можете финансировать иностранные войны, в то время как наша граница широко открыта и через нее идут бандиты и террористы», — добавил собеседник журналистов.

Сенат США одобрил пакет, предусматривающий выделение 95 миллиардов долларов помощи Украине, Израилю и Тайваню. Принятие законопроекта поддержали 70 членов, в числе которых оказались 22 республиканца.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон, что не допустит документ к рассмотрению без статьи о финансировании укрепления границы с Мексикой. Обойти вето главы нижней палаты парламента конгрессмены могут большинством голосов, но для этого демократам нужно убедить членов Республиканской партии, которые составляют в палате представителей большинство.