Мир 19 ноября 2023, 09:20 Техас начал строить стену на границе с Мексикой Губернатор Техаса Эбботт показал новый участок стены на границе с Мексикой Xu Jianmei/XinHua

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Техас приступил к возведению нового участка стены на границе с Мексикой. Об этом заявил губернатор американского штата Грег Эбботт в соцсети Х (бывший Twitter).

Он опубликовал видео, на котором строители возвели несколько секций стены. Эббот сообщил, что штат будет продолжать постройку забора, пока Белый дом не обратит внимание на проблему и не начнет ее решать.

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«Техас — первый и единственный штат в Америке, который строит собственную пограничную стену», — отметил губернатор.

Ранее основатель Tesla и SpaceX Илон Маск раскритиковал администрацию США за игнорирование проблем на границе с Мексикой. По его словам, ситуация с мигрантами волнует Белый дом меньше, чем конфликт на Украине.

Маск напомнил, что обстановка на границе с Мексикой становится хуже с каждым днем, и призвал американское руководство заняться решением этого вопроса. Бизнесмен признался, что занимает проиммигрантскую позицию, но выступает против того, чтобы люди переезжали в США незаконным путем.