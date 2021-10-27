Тегеран столкнулся с сильнейшей засухой за последние 50 лет. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на ISNA.

С 23 сентября в столице Ирана выпало всего 0,4 миллиметра осадков. Пять плотин, которые поставляют воду в город, сейчас используют менее трети своей мощности.

«Подземные и поверхностные воды находятся в критическом состоянии, и за последние 50 лет не было подобных засух», — рассказали в главной водоснабжающей компании Тегерана.