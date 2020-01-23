Тегеран предложил возобновить полеты над Ираном

После крушения украинского Boeing некоторые авиаперевозчики отказались от полетов над Ираном. После этого Тегеран провел переоценку рисков полетов и разработал коррекционный план.

«На данный момент состояние безопасности полетов в нашем воздушном пространстве и аэропортах нормализовано», — отмечается в сообщении.

Украинский авиалайнер рухнул восьмого января. На его борту находилось 176 пассажиров. Они все погибли. Тегеран признал, что самолет по ошибке сбили силы ПВО страны.