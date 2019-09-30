Тегеран потребовал от Вашингтона 50 млрд долларов в качестве компенсации
Тегеран потребовал возвращения Вашингтона в ядерную сделку и выплаты 50 миллиардов долларов в качестве компенсации за ущерб, нанесенный американскими санкциями. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на местные СМИ.
Секретарь Совета по целесообразности Ирана Мохсен Резаи обозначил, что Тегерану необходимы условия, которые выходят за рамки СВПД. По его словам, Штаты должны выплатить компенсацию, если они хотят, чтобы Иран вернулся к выполнению условий соглашения.
Резаи добавил, что Вашингтон при помощи пакета ограничительных мер пытается добиться блокады Тегерана и обрубить торговые связи с другими странами.