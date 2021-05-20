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    20 мая 2021, 14:59

    Театры откроются в Великобритании спустя год

    Алена Макаренко

    Правительство Великобритании разрешило открыть театры с конца мая 2021 года. Об этом написало ИА НСН.

    Театры откроются в Великобритании спустя год

    Зрителям покажут мюзиклы «Отверженные», «Все говорят про Джейми» и «Шесть». В начале июля театр «Савой» в Лондоне представит мюзикл «Красотка» по одноименной романтической комедии с Ричардом Гиром и Джулией Робертс в главных ролях.

    В конце августа посетители Королевского театра на Друри-Лейн в Лондоне увидят мюзикл «Холодное сердце», основанный на одноименном мультфильме студии Disney. В спектакле прозвучит видоизмененная версия песни Let It Go.

    В театр пропустят только зрителей с билетами, отрицательными тестами на коронавирус или прививочным сертификатом.

    Театры в Британии закрылись в марте 2020 года из-за распространения коронавируса.

    Помимо театров в стране откроются музеи, пабы, рестораны и кафе. В них разрешат обслуживать посетителей не только на террасах, но и в помещениях. Послабления распространяются на все королевство, за исключением Северной Ирландии, где снятие ограничений отодвинули на неделю.