Театры откроются в Великобритании спустя год

Правительство Великобритании разрешило открыть театры с конца мая 2021 года. Об этом написало ИА НСН.

Зрителям покажут мюзиклы «Отверженные», «Все говорят про Джейми» и «Шесть». В начале июля театр «Савой» в Лондоне представит мюзикл «Красотка» по одноименной романтической комедии с Ричардом Гиром и Джулией Робертс в главных ролях.

В конце августа посетители Королевского театра на Друри-Лейн в Лондоне увидят мюзикл «Холодное сердце», основанный на одноименном мультфильме студии Disney. В спектакле прозвучит видоизмененная версия песни Let It Go.

В театр пропустят только зрителей с билетами, отрицательными тестами на коронавирус или прививочным сертификатом.

Театры в Британии закрылись в марте 2020 года из-за распространения коронавируса.

Помимо театров в стране откроются музеи, пабы, рестораны и кафе. В них разрешат обслуживать посетителей не только на террасах, но и в помещениях. Послабления распространяются на все королевство, за исключением Северной Ирландии, где снятие ограничений отодвинули на неделю.