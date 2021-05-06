Театрализованное сожжение белорусов устроили для чиновников Витебска перед 9 Мая. Видео

В мемориальном комплексе «Шуневка» Витебской области для чиновников провели необычную историческую реконструкцию перед Днем Победы. Участники разыграли сожжение одноименной деревни, которое произошло во время Второй мировой войны.

Об этом сообщил в своем Facebook Александр Цвирко. На кадрах видно, что одетые в форму немецких солдат мужчины сгоняли к месту казни женщин. Затем женщины сбились в кучу и пригнулись, а из-за мемориала выбежали девушки с лоскутами красной ткани в руках и на одежде. Так они показали сожжение деревни Шуневки с ее жителями.

За этим наблюдала толпа мужчин в деловых костюмах и милиционеры. На фоне включили аудиозапись с криками и звуками стрельбы. Судя по всему, аудио взяли из какого-то английского фильма — можно услышать отдельные фразы на английском языке.

Издание «Витебские вести» отметило, что это театрализованная историческая реконструкция «Помните, люди». Ее провели для учащихся гимназии Полоцка и организаций Докшицкого района. При этом учеников гимназии на кадрах не видно.