Эксклюзив 20 апреля 2024, 16:07 «Театр военных действий». Что на самом деле происходит в зоне СВО Аналитик Купарев: у Донбасса происходит будирование фронта

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В зоне специальной военной операции российские добровольцы готовятся к наступательному прорыву. Об этом рассказал ведущий «360» Андрей Купарев в своей еженедельной авторской программе. Командир отряда «Барс 13» Андрей Пинчук поделился с журналистом планами.

«Готовимся к определенному наступательному прорыву <…> Для того чтобы прорыв был оперативным и сносил три линии обороны, необходима локализация театра военных действий, изоляция определенного района — уничтожение определенных логистических путей, чтобы противник не мог насыщаться. И у него был выбор: либо сдаться, либо отступить, либо умереть», — сообщил Пинчук.

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Ведущий пояснил, что сейчас происходит будирование фронта. Делается это для того, чтобы он «пришел в движение» и вскрылись пути сообщения, поставок, отходов, местоположение резервов, командных пунктов противника.

Западные надежды

В программе Купарев проанализировал и международную повестку, в частности уверенность Запада в победе Украины, которая была раньше.

Считается, что европейцам дикую уверенность в своих возможностях и силах украинской армии вселили события сентября 2022 года. Тогда мы оставляли сотни квадратных километров территорий в Киевской, Черниговской, Харьковской областях. Оставили Херсон. Андрей Купарев

Именно тогда в противника вселилась уверенность в скорой победе и взятии Крыма, начались аналитические выводы о «слабости» российской армии. Как отметил ведущий, прогнозы строились исключительно на успехе ВСУ, поэтому туда Запад вваливал миллиарды, поставлял технику и вооружение.

Такой вывод сегодня делают политологи. И в нем все кажется логичным, кроме одного: почему-то события прошлого лета были названы «контрнаступлением». Не «наступлением», как то следовало из развивающихся, по мнению западных аналитиков, событий. Андрей Купарев

Конец истории

Потом после провала этого контрнаступа многие на Западе задавались вопросом: «Что пошло не так?» Найти ответ, подчеркнул Купарев, они так и не смогли, списав все на случайность. Российские историки привели в пример Отечественную войну 1812 года, когда Наполеон шел на Москву, а русская армия отступала.

«Чем все закончилось? Взятием Парижа», — напомнил журналист.

Сейчас украинская армия опасается потери Часова Яра. Это обернется значительными изменениями в ситуации на линии боестолкновения и станет «серьезным сдвигом в судьбе Донецка».