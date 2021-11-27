«Театр одного актера»: Гордон обвинил Зеленского во лжи

Пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского была театром одного актера. Причем лидер страны постоянно врал, заявил журналист Дмитрий Гордон.

По словам украинского журналиста, Зеленский стал неинтересен, так как он больше не формирует смыслы и повестку дня. Он прокомментировал пресс-конференцию президента, приуроченную к «экватору» его пребывания на посту главы государства.

«Это был театр одного актера, театр очень неубедительный, в отличие от актера Владимира Зеленского, который блистал в „Квартале“, которого мы так любили, которым мы так восхищались. Сегодня на сцене был очень посредственный актер, который врал постоянно врал», — сказал Гордон в эфире программы «Свобода слова» на телеканале «Украина 24».

Он добавил, что во время выступления президент вел себя агрессивно и вступал в словесную перепалку с журналистами. Как считает Гордон, Зеленский не должен был разговаривать в таком тоне и вести себя подобным образом.

«Несколько раз он повторял „я президент“, „я президент“. Мне кажется, он сам еще в это не верит, он хочет себя в этом убедить», — подчеркнул журналист.

Ранее Зеленский назвал Гордона позорищем. Он заявил, что журналист «аж из штанов выпрыгивает», чтобы его снова не выбрали президентом.