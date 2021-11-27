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    27 ноября 2021, 01:58

    «Театр одного актера»: Гордон обвинил Зеленского во лжи

    Журналист Гордон обвинил Зеленского во лжи на пресс-конференции

    Дарья Бунякова

    Пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского была театром одного актера. Причем лидер страны постоянно врал, заявил журналист Дмитрий Гордон.

    «Театр одного актера»: Гордон обвинил Зеленского во лжи

    По словам украинского журналиста, Зеленский стал неинтересен, так как он больше не формирует смыслы и повестку дня. Он прокомментировал пресс-конференцию президента, приуроченную к «экватору» его пребывания на посту главы государства.

    «Это был театр одного актера, театр очень неубедительный, в отличие от актера Владимира Зеленского, который блистал в „Квартале“, которого мы так любили, которым мы так восхищались. Сегодня на сцене был очень посредственный актер, который врал постоянно врал», — сказал Гордон в эфире программы «Свобода слова» на телеканале «Украина 24».

    Он добавил, что во время выступления президент вел себя агрессивно и вступал в словесную перепалку с журналистами. Как считает Гордон, Зеленский не должен был разговаривать в таком тоне и вести себя подобным образом.

    «Несколько раз он повторял „я президент“, „я президент“. Мне кажется, он сам еще в это не верит, он хочет себя в этом убедить», — подчеркнул журналист.

    Ранее Зеленский назвал Гордона позорищем. Он заявил, что журналист «аж из штанов выпрыгивает», чтобы его снова не выбрали президентом.