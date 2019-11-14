Тбилиси охватила новая волна протестов. Видео

На митинг вышли представители разных неправительственных организаций, оппозиционеры и обычные граждане.

«Бидзина Иванишвили обманул грузинский народ, он пообещал провести пропорциональные выборы, которые должны были быть справедливыми и демократическими. То, что мы увидели в парламенте сегодня, — это постановка, спектакль, шоу», — рассказал агентству один из участников.

По его мнению, протесты будут набирать серьезные обороты.

Начало протестной акции изначально запланировали на 19:00 по местному времени (18:00 по Москве). Однако местные жители вышли на улицы незамедлительно, рассказал оппозиционер Георгий Вашадзе.

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Недовольные в знак протеста перекрыли проспект Шота Руставели в центре Тбилиси, сообщили «Новости Грузии». Активисты сели на проезжую часть у здания парламента. Организаторы акции пообещали перекрыть и другие дороги города.

Ранее парламент Грузии два часа обсуждал законопроект, представленный правящей партией «Грузинская мечта», но в итоге не смог принять его. Документ предполагал внесение поправок в конституцию. После этого в стране в 2020 году выборы в парламент прошли бы исключительно по пропорциональной системе. Сейчас же действует смешанная пропорциональная одномандатная система.

Для принятия документа нужно было получить 113 голосов депутатов. Однако принятие поправок положительно оценил только 101 депутат.