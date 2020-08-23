Тауэрский мост в Лондоне сломался во время разведения. Видео

Тауэрский мост — одна из главных достопримечательностей Лондона — сломался при разведении. Инцидент произошел накануне днем, его свидетелями стали жители и гости британской столицы. Кадры с места событий появились в социальных сетях.

Поломка произошла в 16:00 (18:00 по московскому времени). Ждать починки моста пришлось чуть больше двух часов. Тауэрский мост снова был открыт только в 18:20 (20:20 по Москве).

«Сегодня днем на мосту случились технические неисправности и он был заблокирован в поднятом положении на некоторое время», — говорится в сообщении, которое было опубликовано в Twitter-аккаунте лондонской достопримечательности. Что именно стало причиной поломки не сообщается.

Жители и гости Лондона публиковали фотографии и видеозаписи, на которых запечатлены кадры моста во время поломки, а также пробки на дорогах, которые образовались из-за инцидента.

Каждая из двух частей Тауэрского моста весит больше 12 тонн. Спускаться им помогает 400-тонный противовес.