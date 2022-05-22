ТАСС: заболеваемость COVID-19 во всем мире увеличилась вдвое

Заболеваемость ковидом в мире растет вторую неделю подряд. Такой вывод следует из подсчетов ТАСС.

«Всего с 15 по 21 мая зарегистрировано более 5,7 миллиона заражений, что на 70% больше, чем за предыдущий аналогичный период, и соответствует уровню конца апреля», — сообщили журналисты издания.

По их словам, также возросла и смертность. За последнюю неделю во всем мире от COVID-19 скончались 24,9 тысячи человек. Это превышает сводные данные за прошлый аналогичный период аж на 134%. При этом на протяжении прошлых четырех недель по всему миру фиксировали менее 20 тысяч случаев летальных исходов заболевания COVID-19.

По данным ТАСС, лидером по заболеваемости уже вторую неделю подряд становится США. За последние семь дней в Штатах выявили более 570 тысяч новых случаев. При этом в среднем в сутки фиксировали уже свыше 100 тысяч заболевших. Журналисты ТАСС отметили, что таких показателей не было с февраля.

В Европе самые высокие показатели заболеваемости фиксируют в Германии, Франции и Италии. Там ежедневно заболевают от 20 до 50 тысяч человек.