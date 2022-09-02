Мир 02 сентября 2022, 10:18 Поделиться Telegram

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Viber Стало известно, сколько представителей миссии МАГАТЭ остались на Запорожской АЭС Глава Энергодара Волга: на Запорожской АЭС остались работать 8 членов миссии МАГАТЭ Wikimedia

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Восемь членов миссии МАГАТЭ и четыре сопровождающих будут следить за обстановкой на Запорожской АЭС, они остались на станции. Об этом сообщили глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга.

По его словам, сейчас на станции восстанавливают поврежденные линии электропередачи, это нужно для запуска остановленного пятого блока. Об этом написал ТАСС.

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Миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье 1 сентября. Она осмотрела Запорожскую АЭС. Планировалось, что сотрудники организации останутся там до 3 сентября.

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Агентство сообщило, что 1 сентября ВС Украины атаковали АЭС и паромную переправу в Энергодаре, когда там уже находилась миссия МАГАТЭ.

Вечером того же дня после проведения инспекции ЗАЭС членами международной организации украинские силы продолжили наносить удары по Энергодару, уточнил Волга в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что сейчас в городе относительно спокойно.

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