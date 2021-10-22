Ташкент прокомментировал резкую речь узбекской журналистки о русском языке

В Творческом союзе журналистов Узбекистана прокомментировали видео с резкими высказываниями коллеги Аноры Садыковой. В ролике он критикует официальных лиц Узбекистана за использование русского языка.

Журналистка выступила с речью во время круглого стола, приуроченного ко Дню узбекского языка. Она заявила, что власти должны использовать узбекский или английский язык в своих социальных сетях, а не русский. Она подчеркнула, что такое решение будет «политически правильным».

В Творческом союзе журналистов Узбекистана заявили, что ролик с выступлением их коллеги был смонтирован. На кадрах видно, что ее слушает много людей, однако к тому моменту, как она вышла на трибуну, участников осталось намного меньше. Об этом заявила ведущий специалист пресс-службы Творческого союза журналистов Узбекистана. Ее слова процитировало РЕН ТВ.

«Можно отметить тот факт, что на момент ее речи в аудитории отсутствовали несколько приглашенных гостей. В том числе на видео запечатлен заместитель председателя Союза писателей Ботиржон Эргашев как подтверждающий речь журналистки. Хотя Ботиржон Эргашев покинул мероприятие после основной части, то есть до выступления журналистки», — сказала она.