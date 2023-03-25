Мир 25 марта 2023, 09:44 Тариф на транзит российской нефти через Украину повысят вдвое «Коммерсант»: Украина вдвое повысит тариф за транзит нефти для Восточной Европы РИА «Новости»

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Представители Украины одобрили повышение стоимости транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в страны Восточной Европы. Об этом рассказали журналисты издания «Коммерсант» со ссылкой на агентство Argus и собственные источники.

«Трубопроводный оператор „Укртранснафта“ намерен с 1 апреля увеличить тариф на транзит российской нефти по магистральному нефтепроводу „Дружба“», — рассказали авторы материала.

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По их данным, стоимость этой услуги вырастет вдвое. В случае принятия этого решения за транзит тонны российской нефти через территорию Украины придется отдавать 27,2 евро.

Также журналисты привели объяснение этой меры со слов представителей восточноевропейской страны. Те заявили, что Украине нужно восстанавливать нефтетранспортную инфраструктуру. Эти объекты получают различные повреждения в ходе боевых действий.

Авторы материала предположили, что за счет повышения тарифа власти Украины попытаются вынудить ряд стран ЕС отказаться от российской нефти.