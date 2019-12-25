Украина повысит транзитный тариф для «Газпрома»

Украинский тарифный регулятор НКРЭКУ опубликовал новые тарифы на транспортировку газа в стране, в том числе для транзита. По словам главы Минэнерго Украины Алексея Оржеля, тариф для «Газпрома» в среднем вырастет вдвое по сравнению с текущим уровнем.

Таким образом, по новым тарифам компания будет ежегодно платить три миллиарда долларов, пишет «Коммерсант».

Согласно существующим договоренностям, российский «Газпром» будет платить фиксированный платеж украинскому «Нафтогазу». Тот, будучи организатором бронирования, заключит контракт с оператором газотранспортной системы Украины и заплатит ему тариф, установленный НКРЭКУ. Так разница между платежом «Газпрома» и тарифом НКРЭКУ сформирует маржу «Нафтогаза».

Как считает ряд экспертов, такой высокий уровень тарифа может быть уступкой за доступ российскому «Газпрому» на внутренний рынок страны.

Встреча команд российского «Газпрома» и украинского «Нафтогаза» пройдет 26 декабря. На ней участники представят свои проекты предстоящей сделки, чтобы выработать по итогам единый пакет документов. Исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко на своей странице в Facebook пояснил, что к итоговой версии и подписанию контракта стороны могут прийти уже на следующий день — 27 декабря.