Тараса Шевченко на Украине записали в борцы с СССР

Известный поэт и художник Тарас Шевченко — активный борец против советской власти, заявили на Украинском ТВ. Там забыли, что СССР образовался только через 60 лет после смерти Кобзаря.

«Был членом Кирилло-Мефодиевского братства, активно противостоял советской власти, за свою проукраинскую деятельность дважды был в ссылке», — заявила телеведущая в эфире украинского «24 канала».

Политолог Константин Бондаренко ехидно прошелся по этому историческому открытию украинских телевизионщиков. В своем Facebook он предложил вспомнить, что на самом деле Шевченко состоял в Украинском Хельсинкском союзе и стал жертвой сталинских репрессий.

Тарас Шевченко — поэт, прозаик, художник. На Украине возведен в ранг культовых деятелей культуры. По названию его самого известного сборника стихотворений Шевченко называют Кобзарем. Он родился 9 марта 1814 года, умер 10 марта 1861 года. Большую часть своей жизни прожил в Санкт-Петербурге, сочиняя стихи и прозу на русском языке.