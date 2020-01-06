Тарантино получил «Золотой глобус»

Это не первая престижная премия, которую получили авторы ленты. В 2019 году фильм удостоился «Премии пальмовой собаки» в Каннах.

Ранее назвали победителей «Золотого глобуса» в номинациях «Лучший иностранный фильм», «Лучшая роль в комедийном сериале», «Лучшая роль второго плана» и других. Премия Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус» за лучший иностранный фильм досталась южнокорейской картине режиссера Пона Чжуна-Хо «Паразиты». Американца египетского происхождения Рами Юссефа признали лучшим актером в комедийном сериале — он исполнил главную роль в сериале «Рами».

Стеллан Скарсгард получил «Золотой глобус» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале и телефильме» за работу в «Чернобыле». Досталась премия и и Расселу Кроу за образ основателя и бывшего главы американского телеканала Fox News Роджера Эйлса в сериале «Самый громкий голос». Актер получил премию в номинации «Лучшая мужская роль в мини-сериале и телефильме», однако приехать на церемонию не смог из-за природных пожаров в Австралии — он остался дома, чтобы защитить свою семью от стихийного бедствия.

«Золотой глобус» ежегодно присуждают аккредитованные при Голливуде иностранные журналисты. Впервые премию вручили в 1944 году. В этом году церемония проходит в 77-й раз.