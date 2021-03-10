Тапочки Черчилля продали на аукционе в Великобритании за 55 тысяч долларов

Тапочки бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля продали на аукционе Bellmans. Об этом сообщил «Мир 24» со ссылкой на сайт организации.

Начальная цена лота составляла от 14 до 21 тысячи долларов. В результате он ушел почти за 55 тысяч. Также на торгах выставляли бокал для бренди Черчилля. За него заплатили 25,4 тысячи долларов.

«Подготовка к аукциону была волнительным моментом. Сэр Уинстон Черчилль по-прежнему глубоко уважаем во всем мире. К обоим предметам проявлялся огромный интерес от потенциальных покупателей из различных стран», — рассказал аукционист Джулиан Дайнин.

Ранее арт-критик Елизавета Плавинская заявила, что картина Уинстона Черчилля имеет большую художественную ценность.

Работа под названием «Минарет мечети Аль-Кутубия» была продана за 11,5 миллиона долларов. Плавинская отметила, что популярность художника имеет очень большую роль, и эту цену для картины Черчилля нельзя назвать рекордной. Также она похвалила ее и с художественной точки зрения.

«Можно с уверенностью утверждать, что эта картина гораздо больше понятна зрителям, чем подавляющее большинство супердорогих произведений современного и модернистского искусства», — заключила Плавинская.