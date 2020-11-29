«Танцы двух дедушек»: олимпийскому чемпиону Тищенко не понравился Бой Тайсона с Джонсом

«Не понравился бой. Вообще нечего смотреть было, неинтересно. Что там смотреть? Танцы и обжиманцы двух дедушек? Если кому-то интересно, то пожалуйста. Единственное, интересно было посмотреть на физическую форму. Удивило, что Тайсон провел все раунды. Молодец. Джонс разочаровал. Думал, он будет активнее, а он только мешал своему сопернику», — заявил Тищенко.

Спортсмен добавил, что встречу легендарных боксеров сделали, чтобы заработать денег.

«С точки зрения спорта здесь все понятно было. Пародия на бокс», — подытожил олимпийский чемпион.

Показательный бой Тайсона и Джонса состоялся на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе. Бой шел все восемь раундов, но судьи не смогли выявить победителя и объявили ничью.

Бойцы отказались от шлемов и особого регламента еще до боя, но дрались в перчатках для тренировочного спарринга. Бой должен был состояться 12 сентября, но Тайсон предложил повременить, чтобы побольше заработать во время промокампании.