«Танцующий миллионер» превратил особняк в сказочный дворец после рождения дочери

Огромный бант на воротах, плюшевые мишки и скульптуры слонов с розовыми шариками. Так блогер и DJ Джанлука Вакки, известный как «танцующий миллионер» встретил жену и новорожденную дочь в своем особняке. Видео он опубликовал на своей странице в Instagram.

На опубликованных кадрах видно, как супруга Вакки сильно удивляется, когда проезжает на автомобиле по дороге сада к особняку. Около дома ее встречает муж вместе с работниками. Вакки аккуратно достает переноску, где лежит его дочка. Семья проходит в дом, где уже накрыт стол.

Свое видео автор подписал: «Добро пожаловать, принцесса. Мы любим тебя».

Как сообщили «Невские новости», матерью девочки стала модель Шэрон Фонсека. С «танцующим миллионером» она встречается уже три года. Но если раньше Вакки заявлял, что не готов заводить детей, то сейчас его мнение по этому поводу изменилось.