Мир 08 августа 2023, 22:28 Танцевавшая с Путиным экс-глава МИД Австрии переехала в деревню под Рязанью Журналист Кладо: экс-глава МИД Австрии Кнайсль поселилась в рязанской деревне Петрушово РИА «Новости»

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Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль теперь живет в российской деревне Петрушово в Рязанской области. Об этом сообщила журналист и сценарист Дильбар Кладо в беседе с РИА «Новости».

Журналистка впервые встретилась с бывшей главой МИД Австрии в начале июля. Кладо отметила, что дипломат остановилась в арендованном загородном доме и живет там с двумя собаками.

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«Вчера я получила от нее подарок — ее книжку, детскую сказку. Эта книжка издана в Москве на русском языке. <…> Целыми днями пишет. Это я тоже знаю от нее», — заявила журналистка.

Кнайсль занимала должность австрийского министра иностранных дел с 2017 по 2019 год. Летом 2022 года женщина заявила, что уехала из страны из-за нескончаемых угроз в ее адрес. В рамках Петербургского международного экономического форума дипломат отметила, что планирует заняться вопросом получения российского гражданства после прочтения «Войны и мира». Кнайсль лично знает президента России Владимира Путина. С главой государства она танцевала на своей свадьбе в 2018 году.