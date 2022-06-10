Власти России полностью готовы к тому, чтобы начать вести диалог со странами Запада. При этом ответной реакции от них нет, отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы по-прежнему открыты к диалогу, но танцевать танго нужно вдвоем, а пока наши западные партнеры занимаются брейк-дансом в одиночку», — сказал он. Его процитировало РИА «Новости».

Санкции, которые власти Украины вводят в отношении высшего руководства России, недостойны ответной реакции, добавил он.

Трех иностранных наемников в Донбассе приговорили к смерти на основании законов ДНР. Глава российского МИД подчеркнул, что преступления, в которых обвиняются трое иностранных наемников, совершались на территории Донецкой Народной Республики.