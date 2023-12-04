Мир 04 декабря 2023, 20:48 «Танковые засады». Провал контрнаступления объяснили на Украине WP: Украина связала провал наступления ВСУ с отсутствием поддержки с воздуха РИА «Новости»

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Контрнаступление Вооруженных сил Украины закончилось провалом из-за отсутствия поддержки с воздуха, большого количества мин и танковых засад ВС России. Об этом главе Пентагона Ллойду Остину в начале июня рассказал бывший министр обороны Украины Алексей Резников, сообщила газета The Washington Post.

По данным издания, на встрече в Брюсселе 15 июня Ллойд спросил тогда еще занимавшего должность министра обороны Украины Резникова, почему украинские военные не стали использовать западное оборудование для разминирования, чтобы провести более масштабную атаку против российской армии.

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Экс-министр объяснил, что украинские войска не получили поддержку с воздуха, поэтому единственным вариантом оставался отказ от использования техники и проведение артиллерийского обстрела.

«Мы не можем маневрировать из-за большого количества наземных мин и танковых засад», — пояснил Резников.

Американские журналисты также уточнили, что власти США выступали против предложенной ВСУ тактики контрнаступления сразу по нескольким направлениям, но в итоге они уступили. Позже Киеву пришлось признать провал наступательной операции на фронте.

Ранее генерал польской армии Леон Коморницкий заявил, что Вооруженные силы Украины и их союзники допустили много просчетов, которые привели к серьезным поражениям на передовой.