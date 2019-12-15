Танковые стрельбы США около белорусских границ попали на видео

Вооруженные силы Литвы выложили в своем официальном Тwittеr-аккаунте видео, на котором можно увидеть тренировки американских танков «Абрамс», временно расположившихся в городе Пабраде, который находится всего в 7,5 километра от белорусской границы.

«Немного духа Рождества и тренировочных стрельб М1 „Абрамсов“ 1-го батальона 9-го кавалерийского полка армии США в Пабраде», — указано в посте под видео.

Президент Литвы дал совет Зеленскому перед переговорами с Путиным Подробнее

Танки и боевые машины прибыли в город еще в конце октября и планируют остаться в нем полгода. Число американских военнослужащих превысит полтысячи человек.

В самой Белоруссии учения НАТО Defender Eurоре назвали самыми крупными учениями НАТО за последние 25 лет, а также объявили о мерах усиления охраны белорусско-литовской границы. Также предполагается, что военнослужащие Белоруссии и России будут проводить совместную разведку в связи с натовскими учениями.