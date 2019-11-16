  • Танкисты США протестировали Т-80

    16 ноября 2019, 12:24

    Алена Макаренко

    Военнослужащие бронетанковой бригады Greywolf США испытали российский танк Т-80У. Тест-драйв им понравился. Видео с учений представители подразделения опубликовали в Twitter.
    Танкисты США протестировали Т-80

    Американские военные протестировали боевую машину в Южной Корее. В 2017 году у южнокорейской армии на вооружении находилось 80 таких танков.

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    Американцам понравился тест-драйв, они высоко оценили ходовые качества танков и их огневую мощь.

    Т-80У — основной боевой танк семейства Т-80, который впервые взяли на вооружение в 1985 году для сил СССР.

    Вес боевой машины — 46 тонн. Танк оснащен комплексом управляемого ракетного вооружения «Рефлекс-М» и комплексом управления оружием «Иртыш».

    Этими танками пользуются в России, Южной Корее и на Кипре. В отличие от отечественных машин, южнокорейские экземпляры окрашены в специальный камуфляж страны.