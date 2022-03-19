Танкисты ДНР, которые работают в юго-западном направлении от Донецка, рассказали, как выбивают украинских военных из укрепрайонов. В населенных пунктах Марьинка и Авдеевка силовики ВСУ методично обустраивали места для удержания наступления с 2014 года, сообщил сайт телеканала «Звезда».

После того как экипаж Т-72 произвел массированный залп по вражеской позиции — она находится в 1,5 километрах — он меняет позицию.

В танках находятся обычные донецкие шахтеры, они не заканчивали таковых училищ. За оружие их вынудили взяться неонацисты. При поддержке Киева последние годами измывались над жителями Донбасса.

Прямой наводкой экипаж танка стреляет по вражеской артиллерии.

«Она была уничтожена, ну и на Терриконе у них глаза. Укреп очень хороший. Я его как следует разобрал. 20 штук туда запустил», — рассказал наводчик.

Освобождение Марьинки позволит вывести из-под огня украинских военных часть районов Донецка — Текстильщик и Александровку.

Народная милиция Донецкой Народной Республики днем, 19 марта, рассказала, что во время освобождения Марьинки от украинских военных сдались девять человек. Двоим из них оказали медпомощь. Милиция ДНР отметила, что командование вооруженных формирований все чаще сбегает, оставляя своих подчиненных.