Мир 14 июня 2023, 22:42 Танки Leopard выставят на Красной площади в качестве трофея из-за ошибок ВСУ — СМИ EXXpress: танки Leopard могут появиться на Красной площади из-за ошибок ВСУ Викимедиа

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ВСУ лишились отправленных им для наступления немецких танков Leopard из-за недопустимых ошибок со стороны бойцов. Об этом сообщил анонимный австрийский офицер-танкист в публикации газеты EXXpress.

«Они развернули лучшие боевые машины в самом начале наступления, <…> не замаскировали технику и разместили ее слишком близко друг к другу, из-за чего она оказалась недостаточно подвижна», — сказал военный.

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По словам офицера, российские войска теперь спокойно могут захватить танки и выставить их на Красной площади в качестве трофеев. Ошибки украинцев оказались катастрофическими для западноевропейского ВПК и всех войск, которые используют Leopard 2. Российские военные разберут захваченные танки и узнают, как бороться с ними, заключил собеседник издания.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что у Германии нет возможности заменить каждый подбитый танк на Украине. Несмотря на это, Берлин продолжит помогать киевскому режиму и нарастит поставки военной помощи.