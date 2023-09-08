Мир 08 сентября 2023, 05:37 Танки Leopard 1, поставленные на Украину, назвали металлоломом в Германии Немецкий аналитик Тиле: западные поставки Киеву являются металлоломом Википедия

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Старые танки Leopard 1, которые западные страны отправляют киевскому режиму, являются «металлоломом». Об этом SRF сообщил председатель Немецкого военно-политического общества Ральф Тиле.

По его словам, такие машины еще годятся для выполнения боевых задач, однако у них недостаточное бронирование и низкая точность стрельбы, в отличие от более современных моделей. Эксперт отметил, что процесс доведения танков до состояния боеготовности может занять до девяти месяцев.

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«Это связано с отсутствием производственных цепочек. Не имеется ни площадок, ни рабочей силы, ни запасных частей», — признался специалист.

Когда у Тиле спросили, можно ли считать западные поставки на Украину практически «металлоломом», он ответил утвердительно.

«Если говорить иронично, то да <…> У нас есть старая техника, которой нужно правильно пользоваться, чтобы она была полезной», — сказал эксперт.

По мнению специалиста, если украинские военные будут неграмотно использовать полученные боевые машины, то техника быстро превратится в металлолом.

Ранее журналист Дэвид Экс заявил, что отсутствие мостоукладчиков тормозит контрнаступление киевского режима. По его словам, армия Украины очень нуждается в «непривлекательном оборудовании».