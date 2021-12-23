Танкеры с СПГ сменили курс с Азии на Европу из-за роста цен на газ

Заполненные сжиженным природным газом (СПГ) танкеры сменили курс на Европу после скачка цен на газ. Изначально суда направлялись в Азию, сообщила издание Financial Times.

По информации издания, три танкера сменили курс в середине рейса. Суда направились в Европу, так как там стоимость газа достигла пиковых значений.

Накануне стоимость котировок достигла 2190,4 доллара за тысячу кубометров. Такая цифры стала рекордной. К закрытию торговой сессии цена на газ снизилась почти до 2100 долларов. Но сумма все равно была на 22% выше расчетной цены понедельника.

«Европейский газовый рынок сейчас вырвался из-под контроля», — заявил глобальный директор подразделения СПГ Platts Кьяран Роу.

Он пояснил, что сложившаяся ситуация ведет к повышению спроса. Рост стоимости газа, а также увеличение спроса стали причиной смены маршрута танкеров. Сейчас разница цены на голубое топливо на европейском и азиатском рынке достигло максимальной точки. По прогнозам главы компании Gunvor Торбьерна Торквиста, помимо обычных поставок в декабре и январе в Европу отправятся 15-20 танкеров с сжиженным природным газом.